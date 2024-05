Mense scolastiche - 85 euro il costo medio al mese per le famigli - + 3% rispetto al 2023

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 13 maggio 2024) È di circa 85ilaldelleper lee, in crescita di oltre il 3%allo scorso anno. La Basilicata è regione più cara, la Sardegna la più economica. Sud e isole penalizzate sul numero di locali mensa, e il PNRR non colma i divari. È quanto emerge dalla VII Indagine di Cittadinanzattiva sulle. 84 e 85: è quanto spende alin media unaa per la mensa scolastica di un figlio iscritto rispettivamente alla scuola dell’infanzia e alla primaria 84 e 85al: è quanto unaa ha speso in media nell’anno scolastico in corso per la ...