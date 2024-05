Mense scolastiche - 85 euro il costo medio al mese per le famigli - + 3% rispetto al 2023 Indagine Cittadinanzattiva

(Di lunedì 13 maggio 2024) 84 e 85al: è quanto unaa ha speso in media nell’anno scolastico in corso per la mensa di un figlio iscritto rispettivamente alla scuola dell’infanzia e alla primaria. Si tratta di 4,20 e 4,26a pasto. La regione mediamente piùsa è la Basilicata (109€ mensili) mentre quella più economica è la Sardegna (61€ nell’infanzia e 65€ per la primaria). L'articolo .

Il traffico nelle grandi città sta diventando sempre più congestionato, rendendo gli spostamenti in auto sempre più difficili. Per questo motivo, molte amministrazioni comunali stanno lavorando per incentivare i cittadini ad adottare forme di ...

Si arriva a 2 mila euro al mese per gli affitti a Roma in vista del prossimo Giubileo . A lanciare i numeri l’azienda Solo affitti . Il Giubileo è un evento che promette di portare grandi cambiamenti nel panorama immobiliare della Capitale. Secondo ...

Cresce costo delle mense scolastiche per le famiglie, in Calabria aumento del 26% - Cresce costo delle mense scolastiche per le famiglie, in Calabria aumento del 26% - Roma - 84 e 85 euro al mese, ovvero 4,20 e 4,26 euro a pasto: è la spesa media sostenuta da una famiglia italiana per la mensa di un figlio iscritto rispettivamente alla scuola primaria o ...

Facevano prostituire le 16enni negli hotel di lusso. La denuncia di una mamma a Bari - Facevano prostituire le 16enni negli hotel di lusso. La denuncia di una mamma a Bari - Le indagini partite a marzo 2022 dai sospetti della donna che aveva notato comportamenti insoliti. Dieci gli arresti, due dei clienti avrebbero saputo dell'età delle ragazze ...

ASUS Vivobook 15 con i3 e SSD da 512GB a 200€ in MENO (anche a rate) - ASUS Vivobook 15 con i3 e SSD da 512GB a 200€ in MENO (anche a rate) - Offerta bomba di Amazon per il fantastico ASUS Vivobook 15 con Intel Core i3, 8GB di RAM e SSD da 512GB a 200€ in meno anche a rate senza interessi.