Vela - Mondiali Nacra 17 | Tita-Banti sempre al comando dopo la terza giornat - bene anche Ugolini-Giubilei

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 9 maggio 2024) Italia ancora grande protagonista nelle acque di La Grande Motte (Francia) in occasione dellaa dei Campionati2024 di17. Quest’oggi si sono disputate come da programma tre regate per ciascuna flotta (blu e gialla), nonostante condizioni meteo estremamente impegnative a causa del vento leggero, mentre domani comincerà finalmente la Gold Fleet. Ruggeroe Caterinaconservano la leadership della generale ma non allungano, scartando un 9° posto in avvio di day-3 per poi salire di colpi con due seconde posizioni consecutive nella Yellow Fleet. I campioni olimpici e iridati in carica hanno un margine di 9 punti sugli olandesi Van der Meer/Bouwer (i migliori dia nel gruppo blu con 3-1-1) e 11 sulla seconda coppia azzurra ...