Sergio Rizzo | La casta? Non se ne è mai andata - ora è più arrogante e si comporta da padrone L’indignazione si manifesta con l’astensionismo

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il giornalista e scrittoreha presentato il suo ultimo libro ‘Io so’ io’ alla Galleria d’Arte Moderna di Roma. “La? Non se ne è mai, è sempre rimasta lì ed è anche peggiorata, è più” ci dice l’autore. “Oggi chi va al potere, ma anche chi entra nel ‘palazzo’ ha la sensazione di essere ile sicome tale”. Il giornalista, dialogando assieme al direttore de ilfattoquotidano.it Peter Gomez, cita gli esempi del taglio dei parlamentari e della legge Severino, sottolineandone gli aspetti meno noti e più critici. “I costi della politica non sono scesi e la legge Severino consente a chi è condannato in via definitiva a una pena inferiore ai due anni di continuare a restare in Parlamento e questo dice del salto di qualità che ...

Sergio Rizzo , giornalista e fino al 2021 vicedirettore di Repubblica, ha da poco pubblicato un testo molto evocativo sia per immagine di copertina che per titolo relativamente al nostro sistema previdenziale, che si intitola: ‘ Il Titanic delle ...

Scintille a L’aria che tira (La7) dopo le parole pronunciate dal leader del M5s Giuseppe Conte sugli arresti in Liguria e in particolare del presidente della Regione ligure Giovanni Toti , accusa to di corruzione per l’esercizio della funzione e per ...

Amelia, Arturo Fanelli Rizzo vince il campionato regionale di scacchi under 12 - Amelia, Arturo Fanelli rizzo vince il campionato regionale di scacchi under 12 - TERNI Arturo Fanelli rizzo è il nuovo campione regionale di scacchi under 12. Una vittoria piena, 4 partite vinte e una patta, che consegnano a questo giovanissimo scacchista amerino il ...

È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale - È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale - Il nuovo numero di The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 10 maggio, in tutte le edicole ...

Mattarella “Rafforzare la rete contro il tumore al seno” - Mattarella “Rafforzare la rete contro il tumore al seno” - ROMA (ITALPRESS) - "Quella delle Donne in Rosa è una manifestazione di volontà e di capacità di aiutare a sconfiggere il cancro del seno. Il tumore al s ...