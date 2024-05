Israele e la guerra di Gaza Fermare il massacro

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 1 maggio 2024) La scorsa settimana ho seguito con raccapriccio le cronache che hanno raccontato l’orribile morte del piccolo Francesco Pio, 13 mesi, sbranato da due pitbull nella campagna di Eboli. Ho immagino il terrore del piccolo strappato dalle braccia dello zio e l’inutile tentativo della madre di sottrarlo ai cani. Ho avvertito sulla mia pelle lo strazio delle sue tenere carni e il terrore che quel piccolo angelo avrò provato spirando a causa delle terribili ferite inferte dalle mascelle degli animali addestrati al combattimento, mi chiedo: quando verranno proibite anche in Italia le razze aggressive come è avvenuto in Uk. Il volto sconosciuto della piccola vittima ha preso le fattezze o del mio nipotino più piccolo, all’incirca suo coetaneo, e ho provato una nauseante vertigine immaginando cosa avrei provato se fosse toccato a lui quella sorte atroce. Poi mi sono sovvenute le immagini di tanti ...