Foro Italico celebra vittoria Coppa Davis | Musetti sogna il bis - Sinner assente alla cerimonia per febbre

Ricel 4 Dabda 1 Ricel : Nardi, Megan, Orsini, Rizzitelli, Casali, Crecchi, Barsocchi. All. Nista. Dabda : Figliè, Mainardi, Bonistalli, Labranca, Mangini, Salvini, Schiavo, Macauda, All. Truglio. Arbitro: Benvenuti di Empoli. Marcatori: 15’ ...

Una zampata di Milik a 7 minuti dalla fine e la Juventus si qualifica per la finale di Coppa Italia. La Lazio si impone 2-1 all'Olimpico ma non basta. La squadra di Tudor aveva riportato in parità la sfida, grazie a due gol di Castallanos, uno per ...