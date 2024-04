Scuola al voto per il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione | un’occasione unica

(Di martedì 30 aprile 2024) Nel silenzio generale, il 7 maggio, un milione fra docenti, amministrativi e collaboratori sono chiamati ad eleggere il, un organo costituzionale che ceto politico e casta sindacale hanno più volte cercato di far sparire. Il “fastidio” sta nel diritto degli eletti di esprimere un parere obbligatorio (anche se non vincolante) sugli atti del ministro e sulle “riforme”. Dal 2000, la cosiddetta “autonomia” ha sciolto i Consigli Scolastici Provinciali e sospeso quello che si chiamavaNazionale, tutti eletti nel 1997 e istituiti da una legge tuttora vigente. Solo ildi Stato, ribattezzandolo Cspi, ne impose nel 2015 la ricostituzione. Con la pandemia le elezioni ...

ROMA – Per la prima volta CNA cinema e Audiovisivo (con decreto 19 marzo del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano) entra a far parte del Consiglio Superiore del cinema e dell’audiovisivo con la nomina di Sabina Russillo, referente nazionale del Raggruppamento. L’organismo svolge rilevanti ... Continua a leggere>>

Il Cdm approva la riforma dei Fondi Coesione. Leo sul Fisco: “Bonus 100 euro nel 2025 perché non c’erano coperture” - Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che ... con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro con coniuge e almeno un figlio a carico, oppure per le famiglie monogenitoriali con ...

Continua a leggere>>

Fentanyl, scatta l’allerta in Italia: trovato in dose eroina - Scatta l'allarme Fentanyl in Italia. Il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (News-D) coordinato dal Dipartimento per le politiche antidroga ...

Continua a leggere>>

Pro Loco Nola, ecco il nuovo consiglio di amministrazione - NOLA - - Chiamata alle urne per i numerosi associati della Pro Loco Nola. Lo scorso 27 aprile, per tutta la giornata presso i locali della sede sociale, si è tenuta l’Assemblea elettiva per il rinnovo ...

Continua a leggere>>