Pioltello | scuola chiusa per fine Ramadan | voto unanime del Consiglio di istituto

Il consiglio d'istituto della scuola di Pioltello ha confermato la chiusura per il 10 aprile per la festa di fine Ramadan (notizie.virgilio)

La scuola di Pioltello resterà chiusa per la fine del Ramadan, la decisione contro il ministro Valditara - In merito alla nota vicenda della scuola Iqbal Masih, nelle chiese di Pioltello in tutte le messe di oggi sarà letta la seguente dichiarazione, firmata dai tre parroci Don… Leggi ...informazione

"Confermata la chiusura per Ramadan", la scuola di Pioltello sfida il ministro Valditara - La scuola di Pioltello non è solo l'unica in Italia ad aver assunto una simile decisione, ma è anche l'unica in Europa, nel 2024, ad aver optato per questa soluzione.ilgiornale

Pioltello. Istituto comprensivo Iqbal Masih, il Consiglio di Istituto ha deciso scuola chiusa per la Festa di fine Ramadan - (mi-lorenteggio.com) Pioltello, 25 marzo 2024 – Questa sera, il Consiglio di Istituto dell’istituto comprensivo Iqbal Masih , con voto unanime, ha deciso che la scuola resterà chiusa il 10 aprile pros ...mi-lorenteggio