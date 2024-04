Michel vede Meloni | “Sostegno militare a Kiev è l’unica opzione Draghi candidato al vertice Ue? Dopo il voto | il Consiglio farà le sue proposte”

(Di giovedì 11 aprile 2024) “Ci saranno le elezioni europee, un momento democratico molto importante ele elezioni avremo un quadro dei risultati che è un elemento fondamentale per dare un orientamento politico del edovremo trovare un accordo sull’Agenda strategica e proporre una squadra a capo dell’Ue“. Lo ha detto il presidente deleuropeo Charlesl’incontro con il premier Giorgiaa Palazzo Chigi, rispondendo a chi gli chiedeva di un possibile ruolo in Ue dell’ex premier italiano Marioildi giugno.”Con” ha assicurato “è stato davvero un ottimo incontro, abbiamo discusso del prossimoeuropeo in programma a Bruxelles la prossima settimana. La ...

Michelle Impossible e Friends 2024 replica in tv e in streaming Michelle Hunziker è tornata in prima serata su Canale 5 con Michelle Impossible & Friends 2024 , il grande varietà, ... (spettacoloitaliano)

“Flaminia”, intervista a Michela Giraud: “Vorrei che aprisse un raggio di sole sulle famiglie che vivono una diversità” | VIDEO - Michela Giraud arriva al cinema con "Flaminia", una storia lontana dalla comicità che l’ha sempre contraddistinta. L'intervista a TAG24.tag24

Cortesie per gli ospiti: Michel e Valentina vs Jessica e Daniele - Lunedì 8 aprile 2024 è andata in onda la undicesima puntata della ventesima stagione di Cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, ...ascoltitv

VivaTech, il più grande evento tech europeo, torna a Parigi a maggio - È il più grande appuntamento europeo dedicato alla tecnologia e all'innovazione: VivaTech, evento che si terrà a Parigi dal 22 al 25 maggio riunendo aziende, startup e investitori provenienti da 120 P ...edge9.hwupgrade