L’europarlamentare Pedicini a Benevento per illustrare il programma della lista di Michele Santoro

Venerdì 10 maggio 2024, alle ore 11.00, al Caffè dell'Orto a, in via Marco dae segretario del Movimento Equità Territoriale Piernicolaincontrerà la stampa peril"Pace Terra Dignità", progetto politico che ha contribuito a fondare cone per il quale è candidato nella Circoscrizione Sud. Nel corsoconferenza stampa saranno illustrate anche le iniziative per il rilancio del territorio e del Mezzogiorno d'Italia messe in campo con il Movimento Equità Territoriale.

