Judo - nel Grand Slam di Astana inizia la volata per Parigi 2024 | gli azzurri al limite per la qualificazione

(Di martedì 7 maggio 2024) Dopo ildello scorso weekend in Tagikistan, prosegue la trasferta asiatica del World Tour dicon un nuovo(il settimo della stagione) in programma adda venerdì 10 a domenica 12 maggio. La capitale del Kazakistan ospita un appuntamento decisivo per tanti atleti ancora in lotta per laolimpica a. Prima della deadline del 23 giugno (in cui si concluderà il biennio di) restano infatti solamente due eventi di rilievo in calendario, ovvero ildi(in palio 1000 punti) ed il Mondiale di Abu Dhabi (2000 punti). Ad oggi l’Italia sarebbe virtualmente qualificata in 11 categorie di peso ...

Se l’Italia Under 21 trionfa nel Medagliere agli Europei di Categoria (leggi qui), la classe Senior sorride con Gennaro Pirelli e Asya Tavano. Pirelli vince il Grand Slam di Dushanbe nel peso dei 100 kg e si qualifica per le Olimpiadi di Parigi . ...

Da venerdì 10 a domenica 12 maggio il World Tour di Judo fa tappa in Kazakistan per il Grand Slam di Astana 2024, ultimo appuntamento del circuito maggiore prima dei Campionati Mondiali di Abu Dhabi (19-24 maggio). A conti fatti la capitale kazaka ...

Il Grand Slam di Dushanbe è andato in archivio con un bilancio oltremodo positivo sul fronte Italia no, grazie a tre piazzamenti sul podio e soprattutto alle vittorie di Asya Tavano e Gennaro Pirelli. Quest’ultimo, in particolare, ha incassato 1000 ...

