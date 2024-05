Meteo Lombardia | week-end tra pioggia e sole Breve tregua - ma attenzione | da martedì cambia tutto un’altra volta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 3 maggio 2024) Milano – Che sia finalmente giunto il momento della vera primavera? In realtà, sebbene il quadrogenerale per lasia in miglioramento, non dovremmo essere di fronte a un cambio di marcia deciso. Dopo i due giorni di piogge intense, che hanno causato non pochi problemi in tutta la regione, da oggi fino ail-end potremo tirare un parziale sospiro di sollievo. Per la prima parte della giornata di oggi, venerdì 3 maggio, le piogge saranno assenti sulla. Ma: tra pomeriggio e sera potrebbero tornare le precipitazioni (in particolare sui settori pedemontani, alpini e prealpini) in concomitanza dell'approfondimento di una circolazione depressionaria sulla Francia, che potrà favorire un flusso umido occidentale o sudoccidentale. Piogge deboli o ...