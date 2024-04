Previsioni meteo in Lombardia - ancora sole e vento Poi una coda d’inverno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024) Un giorno e mezzo di bel tempo in. Da sabato fino alla mattina di domenica quando un flusso settentrionale in quota garantirà condizioni per lo più poco nuvoloso e in partese. Il bollettinodi Arpaindica, dal pomeriggio di domenica e per l'inizio della prossima settimana, l'allontanamento dell'area di alta pressione sotto la spinta della struttura depressionaria, che allargandosi verso ovest, lascia scivolare uno dei suoi centri sulla Penisola Iberica e il bacino del Mediterraneo. Questo porterà tempo gradualmente più instabile, con precipitazioni su tutta la regione. Wekeend nel complesso buono, eccetto per qualche acquazzone o temporale che interesserà Prealpi e pianure centro-orientali nel pomeriggio di sabato, fanno sapere da 3B. Attenzione anche a nubi, venti ...