Ciclismo | conto alla rovescia per il Gran Premio Industrie del Marmo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Marina di Carrara, 30 aprile 2024 - Mancano 28 giorni all’inizio del Giro Next Gen (ex Giro d’Italia Under 23) che scatterà da Aosta il 9 giugno per concludersi a Forlimpopoli il 16, e quindi la disputa a Marina di Carrara del 35°delha un’importanza notevole tenutodelle caratteristiche tecniche della corsa in programma domenica 12 maggio. L’evento viene predisposto con cura e massimo impegno dagli organizzatori che fanno parte della ASD S.C. Fausto Coppi presieduta da Andrea Borghini e che comprende anche l’ex corridore professionista locale Fabrizio Convalle, nel ruolo di vice presidente. Una gara storica e di prestigioquale hanno aderito tante squadre, ma sono state diverse anche quelle rimaste fuori. Raggiunto il numero massimo ...