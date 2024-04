Ciclismo La Uae Emirates tra le squadre Under 23 iscritte Industrie del Marmo Boom di iscrizioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Ventinoveal via (di cui una decina dall’estero), 174 ciclisti, per la prima volta la presenza della Uaedegli Emirati Arabi. Sono numeri importanti quelli della 35ª edizione del gran premio “del“, la corsa ciclistica internazionale che si disputerà domenica 12 maggio sul tradizionale circuito Marina-Ponti di Vara (partenza e arrivo in viale Colombo), riservata alla categoria degli23, organizzata dalla Fausto Coppi. "Negli ultimi mesi le richieste di partecipazione hanno superato ogni precedente record, con continue domande provenienti dadi ogni parte d’Europa. Un riconoscimento che sta premiando i grandi sforzi compiuti dal consiglio direttivo guidato dal presidente Andrea Borghini, che ogni anno punta sulla qualità e la ...