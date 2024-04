Sessantamila morti per l' amianto in Italia in 10 anni | cancerogeno presente in edifici di 2 500 scuole

(Di sabato 27 aprile 2024) In, negli ultimi dieci, sono state circa 60mila le persone morte per malattie legate all’. Nell’anno 2023 l’Osservatorio Nazionaleha censito circa 2.000 casi di mesotelioma, con un indice di mortalità, rapportato ai 5antecedenti, di circa il 93% dei casi. Nello stesso anno sono state circa 4.000 le nuove diagnosi di tumore del polmone per esposizione ad...

AGI - Negli ultimi 10 anni in Italia sono deceduti per malattie asbesto correlate circa 60mila persone. Nell'anno 2023 l'Osservatorio nazionale amianto ha censito circa 2000 casi di mesotelioma, con un indice di mortalità, rapportato ai 5 anni antecedenti, di circa il 93% dei casi. Nello stesso ... Continua a leggere>>

Giornata Mondiale delle Vittime di amianto: in italia nel 2023 7000 decessi e 10.000 nuovi malati - La regione più colpita è la Lombardia che è anche la più attiva nelle bonifiche con una media del 33,2% dell’intero amianto smaltito a livello nazionale (mi-lorenteggio.com) Milano, 27 aprile 2024 – D ...

Continua a leggere>>

In italia 60mila decessi per l’amianto in dieci anni - Ancora oggi 40 milioni di tonnellate di questa sostanza cancerogena si trovano in un milione di siti nel nostro Paese ...

Continua a leggere>>

Emergenza amianto in italia: 60mila decessi negli ultimi dieci anni e ancora 40 milioni di tonnellate da bonificare - 'amianto, noto anche come "killer silenzioso", continua a mietere vittime in italia, con circa 60mila decessi negli ultimi dieci anni a causa di malattie ...

Continua a leggere>>