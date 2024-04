Case green | via libera direttiva Ue | edifici a emissioni 0 entro il 2050 | Italia e Ungheria votano contro | Giorgetti | Chi paga?

(Di venerdì 12 aprile 2024) Laè legge. Il viafinale è arrivato oggi coi ministri europei al Consiglio Ue Ecofin che hanno confermato l'accordo sulle nuove norme raggiunto lo scorso dicembre. L'obiettivo in sostanza è quello di averezeroil, seguendo vari step. L'Ita

È arrivato il via libera dagli Stati membri Ue alla nuova direttiva sulle Case green . I ministri europei al Consiglio Ue Ecofin hanno confermato questa mattina l'accordo raggiunto con... (ilmattino)

Meloni: "L'utero in affitto è una pratica disumana, sia reato universale" - "Spero che la proposta di legge venga approvata quanto prima". Mattarella: "Tutelare la famiglia come vuole la Costituzione".primapaginanews

La parabola del superbonus. Giorgetti fa la predica all'Ue sulle Case green: "Bello eh, ma alla fine chi paga" - All’Ecofin l'Italia vota contro le norme per la sostenibilità nell’edilizia, insieme all’Ungheria. Il testo passa, ma gli interrogativi sul futuro economico ...huffingtonpost

Il via libera Ue e il "no" di Italia e Ungheria: cosa cambia ora sulle Case green - Così, il Consiglio Economia e Finanza ha confermato l'accordo raggiunto nelle scorse settimane dall'Europarlamento sulle Case green e ha dato il via libera definitivo alla stangata sui cittadini (e ...ilgiornale