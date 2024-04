Canottaggio - Europei Szeged | quattro equipaggi azzurri già in final - altri due in semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024) Si chiude la prima giornata deglididi scena a, in Ungheria. In acqua dodici dei quattordiciitaliani impegnati in questo weekend lungo. SPECIALITA’ OLIMPICHE Doppio maschile composto da Luca Rambaldi e Matteo Sartori che si conferma tra i migliori; basta un 6’15”14 nella prima batteria per andare immediatamente in semie avanti alla Polonia, con cui accede al penultimo atto. Direttamente ine invece ilsenza di Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl, che va all’ultimo atto prendendosi la seconda heat in 5’54”50 e gareggerà con Gran Bretagna, Francia e Romania, in attesa delle altre partecipanti. Nel due senza maschile, Davide Comini e Giovanni Codato si prendono il pass per le ...