Canottaggio - definiti i 14 equipaggi dell’Italia agli Europei | qualche esperimento in campo femminile

(Di lunedì 22 aprile 2024) Mancano ormai tre giorni al via dei Campionati2024 di, in programma a Szeged (Ungheria) da giovedì 25 a domenica 28 aprile. La rassegna continentale è valevole inoltre come evento di qualificazione olimpica per tutti i Paesi che hanno ottenuto meno di due pass a cinque cerchi in occasione dei Mondiali di Belgrado 2023. Un discorso che non riguarda dunque l’Italia, già qualificata per i Giochi di Parigi 2024 con cinque barche: doppio pesi leggeri maschile, quattro di coppia senior maschile, doppio senior maschile, due senza senior maschile e doppio senior. Il DT azzurro Francesco Cattaneo ha ufficializzato quest’oggi la composizione dei 14(12 olimpici, 2 paralimpici) che scenderanno in acqua sul Maty. Confermato tra le donne l’otto reduce dallo storico trionfo in Coppa del Mondo ...