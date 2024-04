(Di sabato 13 aprile 2024) Va in archivio la seconda giornata della prima tappa della Coppa del Mondo 2024 di, in corso a, in Italia: l’Italia chiude con un bilancio di seiinA nelle specialità olimpiche e con una vittoria ed un quarto posto nelle specialità non olimpiche. SPECIALITA’ OLIMPICHE Nelsenior maschile Italia 1 di Davide Mumolo (Fiamme Oro) è seconda nella seconda semiin 6.52.52 ed approda inA col secondo tempo complessivo, mentre Italia 2 di Gennaro Di Mauro (CC Aniene)laC in 7.00.26 e si classifica al 13° posto assoluto, infine Italia 3 di Marco Prati (Fiamme Gialle)laE in 7.06.00 ed ottiene la 25ma posizione complessiva. Nel ...

Va in archivio la seconda giornata della prima tappa della Coppa del Mondo 2024 di Canottaggio , in corso a Varese , in Italia: l’Italia chiude con un bilancio di sei equipaggi in Finale A nelle ... (oasport)

Canottaggio, altri sei equipaggi dell’Italia in Finale a Varese. Patrick Rocek vince nel singolo pesi leggeri - Va in archivio la seconda giornata della prima tappa della Coppa del Mondo 2024 di Canottaggio, in corso a Varese, in Italia: l'Italia chiude con un bilancio di sei equipaggi in Finale A nelle special ...oasport

Varese, lago e sostenibilità: Nicolò Carucci recupera le eccedenze dei pasti degli atleti alla Coppa del Mondo - l'atleta in sella ad una delle bici elettriche di ri-HUB Food Varese recupera il cibo non utilizzato In occasione della prima tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio di Varese, l’assessorato a ...varesenoi

L’ex canottiere Bruno Rosetti: “Io dal bronzo nel Covid Hotel a Luna Rossa, e pensare che soffro il mare”. Oggi il varo a Cagliari - Tre anni fe era stato fermato appena prima della finale olimpica del quattro senza. Ora fa parte del team che nell’America’s Cup di Barcellona cerca la ...repubblica