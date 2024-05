Taekwondo - Europei | Conti e Lo Pinto si fermano ai quarti di final - Corelli out agli ottavi

(Di giovedì 9 maggio 2024) Va in archivio senza podi per l’Italia la giornata inaugurale dei Campionati2024 di, in corso di svolgimento a Belgrado (Serbia). Quest’oggi, sulle quattro categorie di peso previste, erano impegnati tre atleti azzurri con l’obiettivo di giocarsi qualcosa di importante nel primo vero grande evento della stagione con in palio le mede. Quinto postoe nei 54 kg per Andrea, che ha cominciato il suo percorso con una bella vittoria in rimonta al terzo round (3-3, 6-3, 3-1) sul bielorusso Yahor Kazlou prima di fermarsi aidie contro l’ucraino Maksym Manenkov in tre riprese (5-4, 7-9, 5-10). Ai piedi del podio nei -63 kg anche Daniel Lo, sconfitto aidal turco Hakan Recber (15-3, ...

