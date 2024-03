Calciomercato Napoli | da Bergamo l’annuncio su Koopmeiners | cambia tutto!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ilpensa ad una nuova strategia di mercato per assicurarsi: la trattativa potrebbe prevedere uno scambio. La dirigenza azzurra non molla Teun: il centrocampista olandese è in cima alla lista dei desideri della società azzurra. A fine stagione verrà ceduto Piotr Zielinski, prossimo all’Inter di Simone Inzaghi, e per riaccendere l’entusiasmo dei tifosi partenopei, dopo la deludente annata calcistica, c’è bisogno certamente di un colpo ad effetto. Sabato alle 12:30 è previsto lo scontro diretto trae Atalanta, valevole per l a trentesima giornata di Serie A: due pretendenti per la qualificazione alla prossima Champions League. L’ex Az Alkmaar non dovrebbe prendere parte alla trasferta a causa di un problema fisico accusato durante il ritiro con la nazionale olandese. Direttamente dal ...