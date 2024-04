Calciomercato Milan | gli ultimi 50 giorni di Charles De Ketelaere a Bergamo poi cosa succede?

(Di sabato 6 aprile 2024), gli50diDecon l’Atalanta: poi ci sarà la riconferma? E’ inevitabile dire che la stagione diDe, fino ad oggi, sia stata molto positiva. I numeri parlano di 10 gol e 7 assist realizzati tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Se pensiamo che lo scorso anno con ilera riuscito a fornire un solo assist, ci accorgiamo di come ci sia stata una grande crescita nell’Atalanta di Gasperini. Ricordiamo che il giocatore in questione è in prestito alla squadra bergamasca fino al termine della stagione e nell’accordo con il club rossonero, c’è il riscatto del belga fissato a 22 milioni di euro più 4 di bonus. L’ultimo gol di De ...

'Tuttosport' in edicola questa mattina, fa il punto anche sul Calciomercato del Milan e della Juventus. Potrebbe esserci un duello per Zirkzee (pianetamilan)

Serie A, in campo Milan-Lecce DIRETTA - Oggi alle 15 in campo Milan-Lecce. "La partita sarà difficile. Il Lecce sta bene, ha ritrovato equilibrio e ha giocatori veloci davanti. Poi noi abbiamo le qualità per cercare di impensierirli e per ...ansa

L'ex obiettivo Juve Hojbjerg giocherà in Serie A Il danese proposto al Milan - Accostato con una certa insistenza alla Juventus nel corso della sessione invernale di Calciomercato, Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista classe 1995 del Tottenham e della nazionale danese, potrebbe ...tuttojuve

Maldini: "Sono più di un cognome. Al Milan non farei la panchina" - Daniel Maldini, figlio del più celebre Paolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una intervista ai microfoni di Sportweek.areanapoli