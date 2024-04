(Di lunedì 22 aprile 2024) Domani e mercoledì il ritorno delle due semifinali ROMA - Danielee Federico La: sono loro gli arbitri designati per le semifinali di ritorno di. Il fischietto della sezione di Schio dirigerà domani serantus all'Olimpico con Carbone e Perrotti assistenti di linea

La kermesse per innalzare verso il cielo di Genova la Coppa Italia femminile 2023-2024 aprirà i battenti domani 18 aprile. Lo Stilcasa Costruzioni Città di Falconara inaugurerà l’evento al Pala ...

Fischio d'inizio alle 21.30 con diretta su Rai2 ROMA - Sarà lo stadio "Dino Manuzzi " di Cesena a ospitare la Finale della Coppa Italia femminile Frecciarossa tra Roma e Fiorentina, in programma ...

Sta vivendo una situazione surreale il Dallas Romagnano che dopo aver vinto la Coppa Provinciale di Terza Categoria ed essersi qualificato per la semifinale della fase regionale rischia di vedere ...

Juventus.com - Black&White stories: la finale di Coppa Italia del 2015 - La Juventus, tramite il sito ufficiale del club, ha ricordato le emozioni del 2015 quando i bianconeri si sono aggiudicati la finale di Coppa Italia, con Allegri in panchina, battendo la ...tuttojuve

Calcio: Coppa Italia. Orsato arbitra Lazio-Juve, La Penna a Bergamo - Domani e mercoledì il ritorno delle due semifinali ROMA (ITALPRESS) - Daniele Orsato e Federico La Penna: sono loro gli arbitri designati per ...sport.tiscali

Coppa ITALIA - Lazio, Tudor: "Con la Juventus serve la partita perfetta, ci crediamo" - "Sarà una gara importante, si gioca per andare in finale contro una squadra forte e con un risultato non facile. Dobbiamo provarci fino alla fine con tutte le forze, bisogna fare una partita perfetta ...napolimagazine