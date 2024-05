I ricavi Pirelli a 1,7 miliardi nel primo trimestre

(Di giovedì 9 maggio 2024)segna nelpari a 1.695,5 milioni di euro, sostanzialmente stabili (-0,2%) rispetto al2023. La crescita organica dei- si legge in una nota - è pari a +4,6% (-4,8% l'impatto derivante dai cambi e dall'iperinflazione in Argentina e Turchia). L'utile netto è di 100,4 milioni di euro (115,0 milioni di euro nel2023) e sconta impatti legati all'iperinflazione, la cui normalizzazione è attesa nel corso dell'anno. L'Ebitda adjusted è di 376,3 milioni di euro, in crescita del 4,6% rispetto ai 359,7 milioni di euro del corrispondente periodo 2023. Il margine Ebit adjusted è al 15,5% (14,6% nel2023). Il flusso di cassa netto ...

Leonardo ha chiuso i ricavi del primo trimestre del 2024 in crescita . L’azienda conferma le guidance per l’intero anno. Il portafoglio dell’azienda segna 43,153 miliardi di euro di nuovi ordini, che assicurano la produzione di 2,5 anni. Non ...

Terna, crescono i ricavi nel piano industriale: 16 miliardi da investire - Terna, crescono i ricavi nel piano industriale: 16 miliardi da investire - Tutti positivi gli indicatori economico-finanziari di Terna, nel primo trimestre dell'anno, oltre le stime degli analisti. I ricavi salgono a 858,1 milioni di euro (+20,4% sullo stesso periodo del ...

Disney e Warner Bros. Discovery insieme con un bundle nello streaming - Disney e Warner Bros. Discovery insieme con un bundle nello streaming - Il nuovo servizio permetterà di accedere, a partire da quest’estate e al momento negli Stati Uniti, alle tre piattaforme Disney+, Hulu e Max. Due le opzioni, una con pubblicità e l'altra senza ...

Civitanavi Systems, ricavi operativi in calo nel primo trimestre - Civitanavi Systems, ricavi operativi in calo nel primo trimestre - ha registrato ricavi operativi al netto della variazione delle rimanenze per prodotti finiti e semilavorati pari a 6,6 milioni di euro nel primo trimestre 2024, in linea con lo stesso periodo ...