Atalanta sì - Roma no | Lukaku fallisce come sempre

2024-05-09 23:00:00 Arrivano conferme: L’ Atalanta sì, la Roma no. Disunite dalla finale di Europa League e intrecciate per un posto nella prossima Champions. Il verdetto era atteso, anzi ampiamente previsto. Eppure c’è amarezza ...

Capolavoro Atalanta. Una finale tira l'altra - Capolavoro atalanta. Una finale tira l'altra - Poco più di 13 anni per andare dalla serie B alla finale di Europa League: sarebbe un record per una provinciale, se ancora l'atalanta fosse di quella categoria dall'etichetta un po' snob appiccicata ...

Ranking UEFA, la Roma brucia l’Inter: sorpasso UFFICIALE - Ranking UEFA, la roma brucia l’Inter: sorpasso UFFICIALE - Ranking UEFA, la roma sorpassa l’Inter dopo il pareggio amaro in casa del Bayer Leverkusen. Giallorossi primi in graduatoria tra le squadre italiane.

Paradiso Atalanta: è in finale di Europa League - Paradiso atalanta: è in finale di Europa League - Bergamo sogna, roma piange. L'atalanta travolge il Marsiglia per 3-0 nel ritorno della semifinale di Europa League, completando l'opera dopo il pareggio per 1-1 in Francia nella gara di andata.