L’Atalanta fa la storia - è in finale di Europa League | capolavoro Gasperini e Marsiglia al tappeto

di Fabrizio Carcano È arrivata la notte più attesa per l’Atalanta e per . La più attesa da trentasei anni: alle 21 al Gewiss Stadium, esaurito ovviamente, la Dea si gioca per la seconda volta nella sua storia l’accesso ad una finale europea. ...

Atalanta, SEI STORIA: Marsiglia dominato e va in finale! Ruggeri, che | OneFootball - Atalanta, SEI storia: Marsiglia dominato e va in finale! Ruggeri, che | OneFootball - La Dea vince 3-0 in casa contro il Marsiglia in una partita per la maggior parte dominata e stacca il pass per la finale di Dublino, la prima finale europea nella storia del club. A Bergamo stanotte ...

L’Atalanta fa la storia e va a Dublino! Marsiglia battuto e prima finale europea conquistata - L’Atalanta fa la storia e va a Dublino! Marsiglia battuto e prima finale europea conquistata - Decisive le reti di Lookman, Ruggeri e Toure L'Atalanta conquista, per la prima volta nella propria storia, l'accesso alla finale di una competizione europea battendo il Marsiglia, davanti al proprio ...

Salernitana, in casa un calvario senza precedenti nella storia - Salernitana, in casa un calvario senza precedenti nella storia - Stavolta l'Atalanta l'ha ribaltata in 10 minuti i con un pizzico di fortuna e grazie alle occasioni sprecate dai granata nella parte finale del match ... la stagione più negativa della storia della ...