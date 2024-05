WEC - Porsche precede Ferrari nella FP2 di Spa

(Di giovedì 9 maggio 2024)Penske Motorsport beffaseconda sessione di prove libere del FIA World Endurance Championship. La 963 #6 di Kevin Estre guida la graduatoria assoluta, il veterano francese che è anche leader del campionato con i teammate André Lotterer e Laurens Vanthoor ha avuto la meglio sullaper 121 millesimi. Antonio Fuoco (#50) si è posizionato secondo davanti ad Alex Lynn (Cadillac Racing #2), Kamui Kobayashi (Toyota GR #7) e Callum Ilott (Hertz JOTA#12). Seguono la#99 Proton Competition, la seconda Toyota e la 499P #83 targata AF Corse. In GT guida la Lexus #78 Akkodis ASP di Ritomo Miyata. Il giapponese ha scavalcato Sarah Bovy (Iron Dames Lamborghini #85) e la BMW M4 GT3 #46 di WRT, presente in azione con Valentino ...

(Adnkronos) – Uno pneumatico che rafforza il legame – lungo oltre settant’anni – fra Pirelli e Ferrari , con l’obiettivo comune di continuare a far viaggiare in strada gioielli senza tempo con sicurezza ed efficienza. E' il nuovo P Zero Corsa System, ...

Salgono di colpi Elena Berta e Bruno Festo al termine della seconda giornata dei Campionati Europei 2024 di Vela , specialità 470, in scena questa settimana in Costa Azzurra, precisamente a Cannes. L’equipaggio azzurro, ottavo dopo la prima ...

Ferrari, un gioiello 12Cilindri. Un capolavoro fra innovazione e tradizione: 830 cv, sfiora i 350 km/h. C'è anche spider - ferrari, un gioiello 12Cilindri. Un capolavoro fra innovazione e tradizione: 830 cv, sfiora i 350 km/h. C'è anche spider - Erano più di un migliaio. Clienti speciali e dealer privilegiati, sbarcati in Florida da tutto il mondo per il debutto in esclusiva, alla vigilia del GP di F1, dell'ultimo ...

Genova, cittadini in piazza De Ferrari: “Toti dimettiti” - Genova, cittadini in piazza De ferrari: “Toti dimettiti” - Genova. L’associazione civica Genova che Osa protesta in piazza De ferrari per chiedere del dimissioni del presidente della Liguria Giovanni Toti. «Siamo in piazza De ferrari, davanti al palazzo della ...

Ferrari, quanto mi costi Ecco a quanto ammontano i tagliandi - ferrari, quanto mi costi Ecco a quanto ammontano i tagliandi - Se pensate di trovare l’affare giusto sul mercato dell’usato senza considerare i costi di gestione di una ferrari vi troverete in difficoltà.