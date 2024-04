Scimmie - il legame con i pipistrelli che fa temere uno spillover di un virus

(Di lunedì 22 aprile 2024) I primati hanno iniziato a cibarsi delle feci dei mammiferi. Questo comportamento sarebbe causato dalla carenza di specifiche piante, estirpate per fare spazio alle coltivazioni di tabacco

I primati hanno iniziato a cibarsi delle feci dei mammiferi. Questo comportamento sarebbe causato dalla carenza di specifiche piante, estirpate per fare spazio alle coltivazioni di tabacco

Il legame tra Scimmie e pipistrelli che fa temere lo spillover di un virus - Sono 27 i virus precedentemente sconosciuti, incluso un nuovo tipo di coronavirus, trovati nelle feci di pipistrello di cui da qualche anno a questa parte alcune Scimmie della foresta di Budongo ...wired

L’incontro segreto tra il principe William e la suocera Carole Middleton: dove sono stati avvistati - Un incontro per sostenersi vicendevolmente. È quello avvenuto tra il principe William e Carole Middleton, mamma della futura regina d'Inghilterra, Kate.thesocialpost

Virus delle Scimmie in Cina, il nuovo allarme sull'herpes B: «Ecco i sintomi, mortalità all'80%» - Un nuovo virus in Cina preoccupa il mondo. Un uomo di 37 anni è in condizioni critiche dopo aver contratto l'herpes B, ovvero il "virus delle Scimmie". Con ...corriereadriatico