Torino - Cairo scioglie i dubbi | ora Vanoli è a un passo

Il Torino si prepara all’eventualità di dire addio ad Alessandro Buongiorno . L’ Inter guarda Inter essata, ma non è l’unica a detta di TuttoSport. crescita E PARTENZA – Gli occhi di molti club sono puntati su Alessandro Buongiorno , che di anno in ...

Il Torino non è andato oltre il pareggio nel match di Serie A contro il Bologna e la stagione è sempre più sottotono. Il tecnico Juric ha fallito il salto di qualità e il rapporto con i granata è destinato ad interrompersi al termine della ...

Calciomercato: Dumfries può lasciare l'Inter, il Torino vuole Noslin dal Verona - Calciomercato: Dumfries può lasciare l'Inter, il torino vuole Noslin dal Verona - In caso di addio sarà inevitabile andare alla ricerca di un sostituto, che potrebbe arrivare sempre dal calcio italiano. Il torino intanto cercherà di rinforzare il reparto avanzato la prossima estate ...

“Addio Davide, la scuola non è riuscita a salvarti” - “addio Davide, la scuola non è riuscita a salvarti” - Davide, ad un passo dalla Laurea, ha deciso di porre fine alla sua vita. Ho conosciuto Davide perché lui frequentava l’Istituto dove io ero referente per gli alunni con bisogni particolari, che incont ...

Toro, addio all'Olimpico La scadenza si avvicina - Toro, addio all'Olimpico La scadenza si avvicina - C'è una data che per ora non allarma ma rischia di diventare pesante per il futuro del Toro nella gestione Cairo. Perché il 30 giugno 2025 scadrà l'attuale contratto ...