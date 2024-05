Torino - Cairo interviene sulla lite Gruber-Mentana a La7 VIDEO

Continua a tenere banco il “ caso ” Superga , parla il presidente Cairo che risponde sui social agli insulti di due calciatori ai tifosi Alla fine la “voce” del Torino (società) si è fatta sentire. Certo, non in modo convenzionale, non come , magari, ...

Anche tre autori savonesi al Salone Internazionale del libro di Torino - Anche tre autori savonesi al Salone Internazionale del libro di torino - Tiziano Franzi, Giannino Balbis e Giuliana Balzano saranno alcuni degli scrittori che rappresenteranno la Liguria ...

Dal pullman alla rissa Vagnati-Juric: il difficile rapporto tra i granata e i social - Dal pullman alla rissa Vagnati-Juric: il difficile rapporto tra i granata e i social - Il Toro è di nuovo alle prese con un caos da social. L’ultimo episodio passerà alla storia come “il caso del pullman”, quel video da otto secondi ripreso dal ...

Insulti dal pullman, i tifosi vogliono i nomi: ecco perché la società non li dirà - Insulti dal pullman, i tifosi vogliono i nomi: ecco perché la società non li dirà - Il presidente cairo, anche in questo caso su Instagram, con un commento, ha fatto sapere che la società avrebbe preso provvedimenti ma senza alcun processo pubblico. L'intenzione del club è non far tr ...