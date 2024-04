Malattie rare - Pallara Famiglie Sma | Estensione terapia genica per Sma 2 gioia indescrivibile

(Adnkronos) – "Ogni anno in Italia nascono tra i 20 e i 30 bambini con Sma, atrofia muscolare spinale. Il 65% ha la forma più grave, la forma 1. Sono bambini che, prima dell'avvento delle terapie geniche, morivano entro l'anno di età. Il resto sono bambini con la forma 2 e 3, quindi con la […] L'articolo Malattie rare , Pane (Cattolica) : “Terapia genica per Sma 1 e 2 rivoluzione copernicana” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le ... (webmagazine24)

"Somministrazione one shot, una sola volta nella vita, è una grandissima rivoluzione" "Oggi abbiamo presentato l'estensione della terapia genica, che già precedentemente era stata una vera rivoluzione per i bambini affetti dalla forma più grave della patologia (Sma 1). Oggi avere una possibilità di terapia per i bambini anche per la forma 2 è davvero […]