Passaro-Rinderknech oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2024

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Francescose la vedrà contro Arthurnel primo turno degli, torneo di scena sui campi in terra battuta del Foro Italico. Per il terzo anno consecutivo, il tennista azzurro prenderà parte al main draw del Masters 1000 di Roma. Stavolta non ha però beneficiato di una wild card bensì ha brillantemente superato le qualificazioni, eliminando prima Kovacevic e poi Ajdukovic. Sulla sua strada ora il francese, avversario ostico ma affatto imbattibile. A scendere in campo con i favori del pronostico, secondo i bookmakers, sarà proprio il tennista transalpino: non ci sono precedenti tra i due. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo...