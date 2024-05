Internazionali d’Italia - Passaro e Bronzetti interrotte per pioggia | tutti gli aggiornamenti

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Come nei giorni scorsi, anche oggi nel primo giorno del tabellone principale maschile lanon dà pace agli2024. Il maltempo infatti si è abbattuto su Roma e ha costretto allo stop i match che si stavano disputando. Nel dettaglio, sono stateotto gare tra tabellone maschile e femminile, tra cui gli incontri di Francesco, impegnato contro il qualificato tedesco Maximilian Marterer e sul punteggio di 6-5 in favore dell’azzurro ma senza break, di Lucia, sul 3-3 contro Sofia Kenin, e di Nuria Brancaccio, sotto 6-4 5-2 contro Katerina Siniakova. Seguiranno. SportFace.

(Adnkronos) – Matteo Berrettini si ritira dagli Internazionali Bnl d'Italia. "Non sono pronto per giocare a Roma, spero di esserlo per Parigi", dice il 28enne in una conferenza stampa. A Roma, l'azzurro avrebbe dovuto affrontare al primo turno ...

(Adnkronos) – Matteo Berrettini si ritira dagli Internazionali Bnl d'Italia. "Non sono pronto per giocare a Roma, spero di esserlo per Parigi", dice il 28enne in una conferenza stampa. A Roma, l'azzurro avrebbe dovuto affrontare al primo turno ...

Tennis, Internazionali d'Italia: l'esibizione di Nadal a Piazza del Popolo - "A Piazza del Popolo, alle17.30, si terrà una speciale esibizione di Rafael Nadal. Il campione spagnolo si allenerà sulla terra rossa al centro di Roma e sarà una grande occasione per diffondere lo ...

Internazionali d'Italia, Berrettini si ritira: "Non sono pronto per Roma" - Matteo Berrettini si ritira dagli Internazionali Bnl d'Italia. "Non sono pronto per giocare a Roma, spero di esserlo per Parigi", dice il 28enne in una conferenza stampa. A Roma, l'azzurro avrebbe dovuto affrontare al primo turno ...