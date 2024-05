(Di mercoledì 8 maggio 2024) (Adnkronos) – Elezionia giugno, come valutano i cittadini la scelta della premier Giorgiae di altri leader di partiti di centrodestra e di centrosinistra di candidarsi da capilista pur dichiarando che, se eletti, non andranno a Bruxelles? Il giudizio della maggioranza assoluta degli italiani è critico, ma è una questione di principio

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "E' sbagliato considerare le elezioni Europee come il secondo tempo delle politiche. Questo tipo di approccio rappresenta un'anomalia tutta italiana. Mi ha molto colpito il modo in cui Giorgia Meloni ha lanciato la sua ...

Giorgia Meloni , da ex militante qual è, si muove da prima inter pares: mille euro al mese, come ministri e deputati. Giuseppe Conte raddoppia: duemila. Spiccioli se paragonati alla tassa...

La rilevazione condotta per La7 tra il 30 aprile e il 6 maggio 2024 su un campione di 1.200 maggiorenni

Europee, sondaggio: con Meloni capolista Fratelli d'Italia guadagna 2 punti - europee, sondaggio: con meloni capolista Fratelli d'Italia guadagna 2 punti - Elezioni europee a giugno, come valutano i cittadini la scelta della premier Giorgia meloni e di altri leader di partiti di centrodestra e di centrosinistra di candidarsi da capilista pur dichiarando ...

Unindustria, Rondinelli: "Il provincialismo non fa bene alla nostra economia" - Unindustria, Rondinelli: "Il provincialismo non fa bene alla nostra economia" - All’incontro Fabbrica Europa: “Riportare nell'agenda comunitaria un piano per le industrie europee. Dal governo misure nei nostri confini” ...

Roccella: “In Italia occupazione record per le donne, è merito del governo Meloni” - Roccella: “In Italia occupazione record per le donne, è merito del governo meloni” - Dal summit Woman 7 la ministra per le Pari Opportunità: "Merito di attenzione specifica e nuovo clima culturale" ...