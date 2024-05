Europee 2024 - sondaggio | in lieve calo Fdi e P - Azione a un passo dalla soglia

(Di lunedì 6 maggio 2024) Lo rivela undi Quorum/YouTrend per SkyTG24 Se si votasse oggi, a un mese dalle elezioni, Fratelli d’Italia sarebbe sempre il primo partito con il 27,3%, quasi sette punti in più rispetto al Pd (20,5%) e più di undici sopra il M5S (16,0%). Lo rivela undi Quorum/YouTrend per SkyTG24, che

Gli ultimi sondaggi politici sulle Elezioni europee 2024 vedono Fratelli d'Italia come primo partito , con un aumento di consensi rispetto al 2022. Alcuni partiti non raggiungono il quorum del 4%. Giorgia Meloni è in testa anche fra i leader ...

Sabato 8 giugno, d alle 14 alle 22, e domenica 9 giugno, d alle 7 alle 23, si voterà per le elezioni europee 2024 . Ogni elettore potrà esprimere fino a un massimo di tre preferenze, che dovranno essere attribuite a candidati di sesso diverso. Per le ...

Renzi: Meloni, Schlein, Tajani truffatori: io se eletto vado in Ue - Renzi: Meloni, Schlein, Tajani truffatori: io se eletto vado in Ue - Roma, 6 mag. (askanews) – “È importante che in Europa ci vadano i leader. Io sono l’unico segretario di partito che ho detto che, se vengo eletto, ci vado in Europa; gli altri sono truffatori: Meloni, ...

Il 9 maggio slogan anti-astensionismo sui monumenti nell'Ue - Il 9 maggio slogan anti-astensionismo sui monumenti nell'Ue - L'Arco di Trionfo di Parigi, il Colosseo di Roma e la Grand Place di Bruxelles sono tra i molti monumenti dell'Ue che saranno illuminati in occasione della Giornata dell'Europa, che si celebra il 9 ma ...

Vi racconto da dove nasce il nuovo antisemitismo. L’intervento di Cadelo - Vi racconto da dove nasce il nuovo antisemitismo. L’intervento di Cadelo - Dal Medioevo al 7 ottobre 2023, da dove ha origine l'antisemitismo che ora sta coinvolgendo anche l'Occidente. Scenari e conseguenze nell'intervento di Elio Cadelo, autore di "Allah e la Scienza", "Il ...