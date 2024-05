Europee 2024 - sondaggio | in lieve calo Fdi e P - Azione a un passo dalla soglia

(Di lunedì 6 maggio 2024) (Adnkronos) – Se si votasse oggi, a un mese dalle elezioni, Fratelli d’Italia sarebbe sempre il primo partito con il 27,3%, quasi sette punti in più rispetto al Pd (20,5%) e più di undici sopra il M5S (16,0%). Lo rivela undi Quorum/YouTrend per SkyTG24, che vede i primi tre partiti tutti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Sabato 8 giugno, d alle 14 alle 22, e domenica 9 giugno, d alle 7 alle 23, si voterà per le elezioni europee 2024 . Ogni elettore potrà esprimere fino a un massimo di tre preferenze, che dovranno essere attribuite a candidati di sesso diverso. Per le ...

Lo rivela un sondaggio di Quorum/YouTrend per SkyTG24 Se si votasse oggi, a un mese dalle elezioni Europee 2024 , Fratelli d’Italia sarebbe sempre il primo partito con il 27,3%, quasi sette punti in più rispetto al Pd (20,5%) e più di undici sopra ...

Renzi: Meloni, Schlein, Tajani truffatori: io se eletto vado in Ue - Renzi: Meloni, Schlein, Tajani truffatori: io se eletto vado in Ue - Roma, 6 mag. (askanews) - "È importante che in Europa ci vadano i leader. Io sono l'unico segretario di partito che ho detto che, se vengo ...

Orlando “Serve più Mediterraneo in Europa” - Orlando “Serve più Mediterraneo in Europa” - PALERMO (ITALPRESS) - "Qual è il fattore che mi ha spinto a scendere in campo Un bisogno di futuro, bisogno di fare in modo che l'esperienza che abbiamo ...

La procedura europea contro la Polonia sullo stato di diritto è stata chiusa - La procedura europea contro la Polonia sullo stato di diritto è stata chiusa - L'attivazione dell'articolo 7 riguardava la tutela dello stato di diritto: la procedura era stata avviata contro la Polonia nel 2017, ma per sei anni non ...