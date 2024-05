Real Madrid-Bayern - la dura reazione della stampa tedesca | le prime pagine | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 9 maggio 2024) Continuano ad arrivare le reazioni dopo la partita di semifinale di Champions LeagueMonaco e lagrida allo scandalo. La gara in Spagna è salita alla ribalta soprattutto per il gol annullato ai tedeschi nel finale. Ilpassa in vantaggio con una prodezza di Davies. Poi Ancelotti si gioca la carta Joselu ed è proprio l’attaccante spagnolo a ribaltare il risultato. Nei secondi finali forcing dei tedeschi: lancio lungo e posizione al limite, il guardalinee alza la bandierina e l’arbitro fischia. De Ligt sigla il pareggio ma il Var non può intervenire per il fischio dell’arbitro. Champions League "A por la 15", maglia speciale deldopo il successo ...