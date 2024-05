Apiro (Macerata), 6 maggio 2024 – Escursione a lieto fine, verso i 1.200 metri del monte San Vicino in territorio di Apiro, per una famiglia di Chiaravalle che ieri mattina era giunta in auto nella zona dei Piani di Pian dell’Elmo, per arrivare ...

Bassa statura di una ragazzina in prossimità del menarca: aumenterà ancora un po' - La statura è influenzata in modo rilevante dalla genetica, ma gioca un suo ruolo anche l'eventualità che il bambino sia nato pretermine. In ogni caso, anche dopo l'arrivo della prima mestruazione (men ...

Ragazzina di 17 anni aggredita in ascensore: arrestato un uomo per tentata violenza sessuale - Una ragazzina di 17 anni è stata vittima di una tentata violenza sessuale a Corbetta (Milano): un uomo l'ha inseguita fin dentro al palazzo in cui vive ...

Gli 80 anni del mitico Zizì: "Di sicuro ho conquistato molte più donne di Zanza" - Gli 80 anni del mitico Zizì: "Di sicuro ho conquistato molte più donne di Zanza" - Paolo Cima ha vissuto il periodo d’oro della Riviera: "Emozioni irripetibili, i giovani d’oggi non hanno la nostra stoffa: pensano di più alle birre".