Tivoli | ex professore di religione condannato per abusi sessuali su minori Il GUP | “Depressione non giustifica la pedofilia”

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 26 marzo 2024) Il Tribunale dicondanna undiper: aveva violentato due adolescenti tra il 2016 e il 2018. Aula di giustizia al Tribunale di(credits Tribunale di– pagina ufficiale) – Ilcorrieredellacitta.comE’ statoildi, denunciato da due studenti per. I ragazzi, oggi più che ventenni, avevano denunciato il proprio docente di, che si occupava anche di attività di oratorio nella zona Tiburtina. L’uomo ha provato are glicon un periodo dizione che non è stata presa ...