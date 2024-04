“Giustificazione del terrorismo” è questa l’accusa rivolta contro Boris Kagarlitsky, un professore e sociologo di Mosca, in Russia , condannato a dover scontare cinque anni di reclusione solamente per aver espresso alcuni dubbi sull’efficacia della guerra contro l’ Ucraina . Al centro della polemica, ... Continua a leggere>>

“Molestata a 16 anni dal professore di matematica”: insegnante condannato a un anno e quattro mesi - Una ragazza ha denunciato il suo professore di matematica perché l’ha molestata durante le ripetizioni. L’uomo è stato condannato a un anno e quattro mesi di carcere.

La sentenza arriva dopo 10 anni: il prof assolto poco prima di morire. La studentessa e i (presunti) maltrattamenti - L’assoluzione dalla pesante accusa di maltrattamenti è arrivata poco prima di morire, al culmine di una lunga vicenda giudiziaria che si è conclusa con la sentenza della ...

professore palpeggia studenti in classe al liceo: agli arresti domiciliari per violenza sessuale - Violenza sessuale a Roma: arresti domiciliari per un professore di un istituto superiore della Capitale accusato di aver palpeggiato in classe alcuni alunni minorenni. A far scattare le indagini dei..

