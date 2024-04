(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tasse non riscosse, per un valore di almeno 7,5all?anno, che per i cittadini si traducono in meno interventi per riparare le buche, per pulire i marciapiedi oppure per migliorare i...

Imu e Tari, flop riscossione: un buco da oltre 7 miliardi per i Comuni. «Poco personale per le verifiche» - Tasse non riscosse, per un valore di almeno 7,5 miliardi all’anno, che per i cittadini si traducono in meno interventi per riparare le buche, per pulire i marciapiedi oppure per migliorare ...ilmattino

Perugia, Romizi: «Conti risanati». Dalla Tari alle multe, stralciati 22 milioni - di D.B. Un’operazione di «risanamento dei conti pubblici che non è avvenuta a discapito degli investimenti». Così il sindaco di Perugia Andrea Romizi martedì presentando lo schema di rendiconto 2023 d ...umbria24

IMU non dovuta per immobile in uso a comproprieTario come abitazione principale - Lei e suo fratello non dovete pagare l'IMU in quanto, in base a quanto previsto dall'art. 1 comma 743 della legge 160/2019, sono soggetti passivi dell'imposta, tra gli altri, "i possessori di immobili ...corriere