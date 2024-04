Pochi soldati | poco personale militare | corriamo ai ripari

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 9 aprile 2024) Secondo la nostra Difesa la Marinaitaliana e non soltanto, anche esercito e Aeronautica, hanno urgente bisogno di più, seguendo la necessità generale di rafforzamento delle forze armate del Paese. Nel suo ultimo rapporto annuale, pubblicato recentemente, appare che la MarinaItaliana avrebbe bisogno di raggiungere un organico di 39.000 unità per portare a termine le sue missioni in corso, ovvero di un aumento del 34% rispetto agli attuali 29.000 organici. Riprendendo la questione annunciata la settimana scorsa davanti al Parlamento dal Capo di Stato Maggiore, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, che riguarda tutti i principali Corpi militari del nostro Paese, questa è una conseguenza dell’aumento del numero di missioni all’estero alle quali l’Italia è chiamata a partecipare, nonché da una crescente necessità ...