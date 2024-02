Il decreto Milleproroghe Medici in pensione a 72 anni | rinnovato lo scudo penale Il ministro | c’è poco personale

e adesso con il Milleproroghe lo scudo viene allungato di sei quello penale per i medici, anche questo introdotto durante il l'unico intervento in campo sanitario che è stato inserito nel decreto.

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il via libera al cosiddettoporta con sé una serie di novità in materia sanitaria di tutto rilievo: a cominciare dalla possibilità deidegli ospedali del Servizio sanitario nazionale di ritardare il pensionamento fino a 72su base volontaria. Una deroga alle regole previdenziali del settore che si accompagna anche alla proroga dellofino a fine 2024 per gli errori, salvo i casi di colpa grave, e al rinvio delle multe per i non vaccinati fino a fine anno. Soddisfatto soprattutto ildella Salute, Orazio Schillaci: "Con gli emendamenti approvati diamo risposte importanti ai cittadini e alsanitario". LADEIIn primo piano, del resto, è ...

Milleproroghe. Le agevolazioni della prima casa Il Decreto Milleproghe prevede l'estensione dei bonus prima casa per gli under 36 fino al 31 dicembre. Le agevolazioni includono l'esenzione da imposte e un credito d'imposta per l'Iva pagata. È previ ...

Ascoli, arriva il sì per la Zona franca urbana nel cratere del sisma: alle imprese sostegni da 11,7 milioni ASCOLI - Sospiro di sollievo per le aree colpite dal terremoto: arriva il sì alla proroga della Zona franca urbana dei territori del sisma. Soddisfazione da parte del ...