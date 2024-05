Isola dei Famosi 2024 Ex di Ballando nemico di Selvaggia Lucarelli e due modelle sbarcano in Honduras

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 4 maggio 2024) Il programma di Vladimir Luxuria sta correndo ai ripari dopo la fuga dei concorrenti delle scorse settimane. Sono cinque i naufraghi che hanno abbandonato Playa Espinada nelle poche settimane di vita dell'dei. Per arginare questa imprevista emorragia, la produzione ha deciso di spedire intre nuovi personaggi del mondo dello spettacolo e della moda, come ha anticipato TvBlog. Troppi ritiri in questa diciottesima edizione del survival game, alcuni per malori o infortuni (Tonia Romano e Francesca Bergesio), altri per scelte personali (Peppe di Napoli, Pietro Fanelli e Daniele Radini Tedeschi), segno di un casting che non ha funzionato. Ad essi si aggiunge l'esclusione di Francesco Benigno per la rissa con Artur mostrata nell'ultima …