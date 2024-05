Nuove accuse su Toti | 195 mila euro dalle ditte di rifiuti E il caso agita il centrodestra

(Di giovedì 9 maggio 2024) Per i magistrati il suo comitato avrebbe ricevuto 195. Corruzione, altri imprenditori indagati Per i magistrati il suo comitato avrebbe ricevuto 195. Corruzione, altri imprenditori indagatiPer i magistrati il suo comitato avrebbe ricevuto 195. Corruzione, altri imprenditori indagati

Genova, 8 maggio 2024 – Fiumi di soldi, come una nuova tangentopoli che si allarga ogni giorno, con ulteriori indagati. Nella cassaforte dell’imprenditore Aldo Spinelli , aperta dalle fiamme gialle, sono spuntati oltre duecentomila euro in contanti, ...

MACERATA Estorsione hard a una giovane, carabiniere 49enne Arrestato . L?uomo, che vive in comune della provincia di Macerata ma lavora nel Fermano, è finito in manette ieri mattina. La...

Pontedera, 8 maggio 2024 – Una sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela, nel 2023, aveva evitato il processo a quattro imputati accusati di essere gli autori di almeno due furti . Ma la parte offesa non ha mollato l’osso determinata ...

Stazioni di ricarica per veicoli elettrici, il MASE stanzia oltre 713 milioni - Stazioni di ricarica per veicoli elettrici, il MASE stanzia oltre 713 milioni - Le risorse, previste nel PNRR, serviranno a realizzare più di 21 mila strutture per la ricarica degli EV entro il 2026. Il ministero ha definito in due decreti i criteri e le modalità per la concessio ...

Soldi, massaggio e bagasc**: cosa sognano i cortigiani di Giovanni Toti - Soldi, massaggio e bagasc**: cosa sognano i cortigiani di Giovanni Toti - La migliore amica Una bagasc** alla quale va fatto il regalo ''più brutto che c'è''. Il passatempo preferito Giocare a sbafo al casinò: con fiche a volontà, nel senso del gettone colorato da puntare ...

Pagina 510331 - sottopagina 1 - Pagina 510331 - sottopagina 1 - 09/05 04:36 Rafah, raid Idf: 4 vittime e 16 feriti 09/05 03:50 Hamas:uccisi 15mila bambini dal 7/10 ...