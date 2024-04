MotoGP - Enea Bastianini | Faccio fatica nei sorpassi anche se ho velocità | non faccio la differenza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 aprile 2024) Un quinto posto senza infamia e senza lode per. Finora il ducatista sta disputando una stagione continua, senza particolari alti e senza particolari bassi: si trova infatti in terza posizione nel Mondiale piloti, dietro solo a Jorge Martin e Francesco Bagnaia, a 23 punti dalla testa. Dopo il Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera, il riminese nell’analisi diffusa da GPone.com, non si è ritenuto completamente soddisfatto: “Mi aspettavo di fare un po’ di più in questa gara, soprattutto in fase di sorpasso che rimane ad ora il nostro limite. La partenza non è stata male, ma sono rimasto imbottigliato e quindi ho dovuto fare un passo alla volta. La cosa buona è avere la, ma resta il problema di non riuscire a superare”. “Già dallo scorso anno fatico a frenare da dritto, a...