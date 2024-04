MotoGP - Enea Bastianini terzo nel Mondiale È in quota per circostanz - oppure è il Dark Horse nella corsa all’Iride?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 aprile 2024)occupa attualmente la terza posizioneclassifica iridata di. Il riminese ha 22 lunghezze di ritardo da Jorge Martin e 5 di distacco dal compagno di team Francesco Bagnaia, che però lo ha superato proprio quest’oggi. A conti fatti, Bestia ha più punti di chi ha attirato le luci della ribalta su di sé, come Pedro Acosta, Maverick Viñales e Marc Marquez. Pochi, ma comunque di più. La forza di, sinora, è stata la costanza di rendimento, avendo concluso ogni Gran Premio tra i primi cinque. Nessun altro può dire di aver fatto altrettanto, perché il leader della graduatoria assoluta oggi è finito per terra, il Campione del Mondo in carica ha subito la stessa sorte in Portogallo, la vecchia volpe del Team Gresini si è ritrovataghiaia sia a Portimao che ...