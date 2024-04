Inclusione e dignità passano dal lavoro L’appello della Fondazione Guido Carli

Arezzo, 18 apriole 2024 – Terzo settore e inserimento lavorativo: temi cari al mondo sociale, specialmente per la cooperazione di tipo B, cioè quello che ha come primo obiettivo l’inserimento lavorativo di persone fragili. La cooperazione sociale ed in questo caso il Consorzio COOB, di cui sono ...

Continua a leggere>>

Il Ministero del Lavoro avvisa i percettori dell’Assegno di Inclusione di aver modificato le scadenze di un importante obbligo. Per ricevere l’Assegno di Inclusione non basta aver inoltrato la domanda e sottoscritto il PAD. Se non si seguiranno le regole si perderanno i soldi molto presto. Per ...

Continua a leggere>>