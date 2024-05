PizzAut - dopo i locali arriva PizzAutoBus Acampora | Il lavoro è un veicolo fondamentale di inclusione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Monza, 1 maggio 2024 – “Se devo dare una risposta a Vannacci gli consiglio di candidarsi in Europa con lo slogan 'lo Stato sostenga la formazione degli insegnanti di sostegno’, altro che classi differenziali, totalmente inutili”. Nico, fondatore del progetto di, che offrea ragazzi autistici, ha voluto replicare alle dichiarazioni del generale Roberto Vannacci, che di recente ha proposto classi a parte per i disabili. “Intanto lo inviterei a mangiare qui per vedere che miracoli può fare l'inclusività per tutti, compresi le persone cosiddette normali - ha aggiunto dalla pizzeria di Monza, secondo locale di- E se proprio si vuole impegnare per la scuola, chieda allo Stato di pagare la specializzazione per gli insegnanti di sostegno, che la devono sostenere ...